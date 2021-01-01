Быстрые онлайн займы от 0% в день

Условия сотрудничества на специализированном сервисе микрозаймов

Особенно привлекает наших пользователей оформление займов онлайн, и это связано не только с санитарно-эпидемиологической ситуацией, которая постепенно нормализуется, но и с удобством, скоростью, простотой оформления. Важны для потребителей также следующие уникальные параметры в пакете предложений:

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Услуги сервиса предоставляются на территории России, в режиме онлайн. Сотрудничаем с такими известными компаниями, как:

Moneyman - лауреатом премии «Банк года 2020»;

«ЗАймер» - лидер среди МФО по выдачам микрокредитов;

«VIVA Деньги» - МФО, которая выдает займы на большой срок.

В банке данных представлено много других, надежных и проверенных МФО. Это только зарегистрированные в ЦБ МФО организации. Деятельность наших партнеров регулируется законом «О микрофинансовой деятельности».

Через сервис tebemoney.ru вы получите кредит под ваши нужны в объеме от 1500 до 80000 р.

Сделки проводятся удаленно. Для этого потребуется только доступ к сети Интернет.

Средства заемщику перечисляются сразу же после одобрения заявки, отправленной в режиме онлайн.

Срок финансирования - до 120 дней, c процентной ставкой от 0% (первые льготные 7 дней) до 1% в день.

Оформить заем через наш сервис можно круглосуточно, без учета выходных и праздничных дней.



Погашение кредита также организовано в удаленном режиме. Доступны все современные способы перевода–прямой с банковской карты на сайте кредитора, через интернет-банкинг, системы электронных кошельков. Допустимо также внести средства наличными в банкоматах или офисах кредитора.